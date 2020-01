Bulo Bulo, en la nevera

La decisión boliviana de confiar los destinos del país al dirigente cocalero Evo Morales en 2006 condicionó muchas cosas, como se puede ver todos los días, pero incluso llegó a influir en decisiones de inversión pública. En 2009, el Gobierno decidió comenzar la ‘industrialización’ del gas con una planta de urea y amoniaco que los expertos hubieran aconsejado levantarla en los puntos de salida del gas, Yacuiba y Puerto Suárez, pero se la instaló en medio país, muy cerca de Chapare, donde están los cocales que entonces eran ilegales. El experto Saúl Escalera recuerda que la recomendación de los expertos de instalar la planta en las fronteras fue descartada por Carlos Villegas, entonces presidente de YPFB, por órdenes superiores.

Casualmente, los asesores de los cocaleros, llegados desde Colombia, que ayudaron a mejorar las técnicas de cultivo y elevaron el rendimiento por hectárea, recomendaban usar urea para alcanzar niveles aún mejores. Por el momento, cuando han pasado ocho años de aquellas decisiones, la planta solo puede servir a los cocaleros de Chapare, porque no se previó que la producción, de 2.100 toneladas solo de urea por día, requería un seguro sistema de transporte. El hecho de que ahora la empresa haya comprado vagones de ferrocarril sin que exista un ferrocarril revela las fallas de previsión de las autoridades que manejan el país.

Por el momento, la planta, que debía comenzar a producir hace 2 años y luego se anunció, formal y solemnemente, que comenzaría en este mes, enfrenta muchas dudas. Una inversión de $us 1.250 millones podría quedar en hibernación por algún tiempo debido a los problemas del transporte y a la falta de gas. Todos los expertos que han opinado sobre este tema en estos días dicen que el costo de producción de la urea boliviana la hace antieconómica. Costará, dicen unos, $us 260 la tonelada puesta en la frontera, y otros dicen que 535. ¡Y el precio internacional de la urea es de $us 204! ¿Subvencionar el precio para poder exportar? ¿Más productos bolivianos subvencionados saliendo del país, como el GLP o la gasolina?