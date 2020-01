Dependencia perjudicial

Es entendible que durante los primeros 60 años del siglo XX la mirada andinocentrista de los gobiernos de turno tuviera al puerto de Arica como una única opción para enviar los productos de exportación, los cuales, además, casi en su integridad, eran minerales producidos en la parte andina. También, durante ese tiempo, la actitud boliviana era de respeto, cercano a la sumisión, en cuanto a las relaciones con Chile (si bien las diplomáticas estaban rotas, las comerciales, no). Hubo un atisbo de reacción en el Gobierno de Jaime Paz Zamora, que intentó, sin ningún fruto efectivo posterior, una salida alternativa al mar por el puerto de Ilo, en Perú.A partir del decenio de los 70 irrumpió en el mercado de exportación la producción agrícola generada en el oriente boliviano, que fue reemplazando paulatinamente en importancia a las exportaciones de minerales, y desde entonces, hasta ahora, se ha mantenido a Arica como el puerto de embarque de los productos agrícolas, con la única salvedad de que un visionario, don Joaquín Aguirre Lavayén, forzó una alternativa creando Puerto Tamengo, en la frontera con Brasil, que es un desahogo, pero no la solución.Hoy estamos viendo impotentes un mortal bloqueo, pensado indudablemente en el marco de la política geoeconómica chilena, que impide el ingreso a Chile de una interminable hilera de camiones con mercaderías que deben exportarse por el puerto de Arica, sin importar si son productos perecederos o no, o si se pierden mercados por el incumplimiento de los compromisos comerciales; y el verdadero perdedor en esta dependencia forzosa es Bolivia.Esta situación es culpa de los bolivianos, los chilenos hacen lo que quieren, porque la poca visión y el excesivo egoísmo andinocentrista nunca vieron la solución final de tener una salida soberana al mar a través de Puerto Busch, que es el medio idóneo para tener un puerto propio, en territorio propio y bajo administración propia. Se dirá que no hay nada de infraestructura, pero sí muchos estudios y aportes para construir ese puerto. Lo que falta es voluntad política de quienes, a pesar de las anteojeras ancestrales que aún llevan puestas, deben hacerlo, para así, en pocos años, romper la perjudicial dependencia que sufrimos.