Lady Gaga, la nueva reina del Super Bowl

2005. En el EverBank Flied, de Florida, el ex-Beatle Paul McCartney ofreció un espectáculo excepcional, en el que se escucharon las canciones Hey, Jude, Get back y Drive my car.

2006. En el Super Bowl 40, en el Ford Field de Detroit, la veterana y reconocida banda de rock The Rolling Stones prendió a los miles de espectadores con uno de sus temas más emblemáticos, Can't get no.