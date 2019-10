¿Por qué es importante escuchar lo que se come?

Las personas que no prestan atención a lo que comen terminan por meterse raciones inadecuadas de alimentos sin darse cuenta. Hoy en día existen platillos que debemos aprender a disfrutar con todos nuestros sentidos, observa, huele, paladea, degusta y escucha, sí, así como lo lees; es momento de que conozcas qué aporta el sonido de tu propia masticación sobre todo cuando se trata de combatir esos kilitos de más.



Según detalla el portal muyinteresante.es de acuerdo con investigadores de las universidades de Brigham Young y Colorado State, en Estados Unidos, oír nuestra masticación influye en la cantidad de comida que ingerimos a lo largo del día en nuestra dieta.



Hablamos de lo que estos expertos llaman el ‘efecto crunch’: si tienes la televisión puesta o usas audífonos te meterás más comida en la boca que si estás atento a la ‘banda sonora’ de tu deglución.



“Durante la mayor parte del tiempo, tanto consumidores como investigadores han subestimado la importancia del sonido en la experiencia de comer”, ha explicado Gina Mohr, profesora de marketing en la Universidad del Estado de Colorado y coautora de este revelador trabajo.



Después de realizar tres ensayos diferentes, los expertos norteamericanos comprobaron que incluso si los voluntarios comían acompañados de sonidos de masticación procedentes de anuncios se reducía significativamente la dosis de alimento que ingerían.



Y no es una reducción baladí: en uno de los experimentos, el grupo de comensales expuesto a un ruido fuerte, dio cuenta de 4 pretzels (esos adictivos bollos con forma de lazo que hacen furor en Estados Unidos) como media, mientras que los voluntarios puestos a prueba en una sala silenciosa solo acabaron dos.



Los investigadores comparan el “efecto crunch” con el mindfulness o atención plena, técnica de meditación que consiste en concentrarse completamente en el momento presente. Así que, si no quieres comer de más, pon los cinco sentidos en ello, ya que de acuerdo con los especialistas en salud, este nuevo descubrimiento puede ser de gran utilidad para combatir la obesidad y el sobrepeso.