Samuel apoyará a otro opositor si tiene más respaldo que él

¿Unificar a la oposición en Bolivia?, Samuel Doria Medina dice que sí se puede y que para ello se está trabajando en buscar un consenso en una alianza fuerte que sea capaz de enfrentar la candidatura oficial.

Dice que él competirá para liderarla pero si no logra la mayoría de apoyo, no pondrá trabas y más bien sumará su estructura y experiencia para ayudar al candidato opositor.

Eso sí, el empresario y líder de Unidad Nacional, también indicó a EL DEBER Noticias que es un poco prematuro hablar de quién sería el candidato ya que las elecciones están programadas para 2019. De igual manera no ocultó su deseo de estar al frente.



Sobre Carlos Mesa



Ante la eventualidad de que el expresidente y actual vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, fuera candidato, Doria Medina prefirió no hablar sobre supuestos ya que según él, a Mesa no le interesa volver a ser presidente.

Evo Morales



Samuel no acepta la postura asumida desde el Gobierno de lanzar a una reelección a Evo Morales. Dice que si el mandatario acepta y declara públicamente sus intenciones de ser él, de forma oficial el candidato incurriría en un grave hecho de desconocimiento de la Constitución Política del Estado e iría en contra de la voluntad del pueblo que ya votó y le negó esa posibilidad en el referéndum.