Tsipras jura como nuevo primer ministro griego

AlexisTsipras, vencedor en las elecciones generales celebradas el domingo, juró este lunes ante el presidente de la República, Károlos Papulias, como el nuevo primer ministro griego. La autoridad no prestó juramento religioso, como es tradicional en la política griega, sino solamente civil.



Posteriormente, Papulias y Tsipras firmaron el decreto de nombramiento de este último como primer ministro, el más joven de la historia de Grecia, que salió de la sala saludando a los fotógrafos con la mano en el corazón.



Reunión con la derecha



En un encuentro anterior, Tsipras dijo al presidente de la República que se había reunido con la formación de la derecha nacionalista Griegos Independientes y le aseguró que dicho partido "dará voto de confianza al Gobierno".



La mayoría absoluta requerida existe" y, "por ello, podemos formar un Gobierno", afirmó Tsipras, aunque le manifestó también a Papulias que esperaba que esa mayoría se ampliara "aún más" durante la votación de confianza.



La mayoría para confirmar Gobierno se resolvió esta mañana con un acuerdo entre Syriza y Griegos Independientes, que en las elecciones consiguió 13 diputados.



El líder de Syriza realizó un juramento civil y no lo hizo por lo religioso: "Señor presidente, juro que aplicaré la Constitución y las leyes y que trabajaré siempre por el interés general del pueblo heleno".



Es la primera vez en la historia de Grecia que un primer ministro sólo jura por lo civil.



Anuncia buena relación con la Iglesia



Antes del juramento ante Papulias, Tsipras visitó al arzobispo de Atenas, Jerónimo, a quien le comunicó que solamente prestaría juramento civil y no religioso.



"Vine para asegurarle que las relaciones entre la Iglesia y el Estado serán más importantes que en el pasado", resaltó Tsipras.



El líder de Syriza le dijo a Jerónimo que "en cuanto a la solidaridad, es muy importante el papel de la Iglesia" y que su objetivo es "colaborar estrechamente con ella. Y a través del diálogo y la mejor cooperación posible podremos obtener los mejores resultados", agregó Tsipras.