Analistas creen que ‘efecto Zapata’ perjudicará al MAS

El surgimiento de la denuncia por tráfico de influencias en que supuestamente incurrió el presidente Evo Morales en favor de su expareja Gabriela Zapata puede afectar a sus aspiraciones para ganar el referéndum para la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que permitirá su repostulación para el periodo 2020-2025.



En eso coinciden analistas políticos y dirigentes de la oposición, mientras que en el oficialista MAS aseguran que la campaña por el Sí no se verá afectada por la denuncia del comunicador Carlos Valverde.



La última encuesta de intención de votos elaborada por Equipos Mori establece un empate del 40% entre el Sí y el No para el referéndum del domingo 21, pero el estudio se aplicó días antes de que se hiciera público el escándalo. El porcentaje de indecisos se ubica en un 18%.



En criterio del analista Gonzalo Rojas, esta situación afectará en el respaldo ciudadano al presidente, pero también señala que el elevado porcentaje del voto indeciso tendrá fuerte influencia para definir el resultado.



Sin embargo, Carlos Hugo Molina explicó que la votación puede variar a consecuencia de una suma de situaciones y de antecedentes, y que no solo pasa por la denuncia que hizo pública Valverde por el supuesto favorecimiento del presidente a la madre de su hijo Gabriela Zapata, que ocupa la gerencia comercial de la empresa china CAMC, sino también por el alto porcentaje de personas que no han definido su voto.



Por su lado, el asambleísta departamental José Luis Santistevan afirmó que con este hecho los ciudadanos miden la honestidad del presidente y eso puede afectar su imagen y, a la vez, influir negativamente. A su juicio, la percepción de la gente es que este referéndum gira en torno al presidente y al vicepresidente, por lo tanto lo que se diga sobre estas dos figuras afecta positivamente o negativamente.



El vicepresidente Álvaro García Linera, que ayer inauguró una escuela en Santa Cruz, evitó referirse a la encuestas “Es más importante entregar un colegio a los niños que dedicarse a responder los chismes o insultos de los opositores ociosos que no tienen ideas ni propuestas”, dijo.



Las posiciones

El asambleísta masista Isaac Ávalos cree que esta denuncia de supuesto tráfico de influencias no los afectará en la votación porque “es un chantaje de la oposición, es una campaña sucia y no le doy importancia”.



Por el contrario, Vladimir Peña, de Demócratas, dijo que las últimas encuestas demuestran que la opción por el Sí está estancada y el No está creciendo, y esto se debe fundamentalmente al trabajo ciudadano

Por su lado, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que la oposición ha incurrido en graves errores, como el exponer a un niño fallecido y ha generado una desinformación de este hecho