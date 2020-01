Crean 'bar' para disfrutar el silencio en Singapur

En este "bar" de Singapur, no hay música estridente o alcohol. En su lugar, uno puede sentarse en silencio y beber té servido por camareros sordos.



Hush Teabar fue creado en 2014 y tiene como objetivo crear un espacio destinado a ajetreados ciudadanos para que puedan relajarse y abrazar el silencio, así como la creación de empleo para personas sordas.



Fue iniciado por la señora Anthea Ong, de 47 años, quien fuera directora general de un grupo de consultorías. Dejó su trabajo en la empresa en el año 2013.



"No fue una decisión más fácil pero estoy muy contenta de haberla tomado", dice.



"Crear este lugar me ha ayudado a recordar quién soy, sobre todo a darme cuenta que las personas a mi alrededor eran buscavidas y estresados".



El bar de té no tiene un lugar permanente sino que viaja y lleva la experiencia a las oficinas corporativas, como los bancos.



Ong dice: "El silencio te permite recordar quién eres y conectar contigo mismo. Pero no lo practicamos lo suficiente".



Hasta la fecha, la barra de té ha servido a cerca de 1.000 personas y es rentable.



Cuenta con un equipo de aproximadamente 25 personas sordas que trabajan con ella en el proyecto base. "Se llaman TeaRistas," dice la señora Ong.



"Las sesiones se realizaron en horario de oficina pero quiero que sepan que pueden hacerlo en cualquier momento, incluso si es sólo dos minutos al día".



Un participante paga alrededor de S$ 40 por sesión, que se divide en cuatro secciones y tiene una duración de aproximadamente de 30 a 45 minutos.



En la primera se sección explica la misión de la barra de té para los participantes.



La señora Ong dice que su negocio fue diseñado no sólo para "fomentar el silencio y la conciencia sobre el estresante estilo de vida moderno", sino también para "la creación de un entorno inclusivo para las personas sordas."



A continuación, los participantes escogen una mezcla de té que sienten que mejor representa su estado actual o deseado de ánimo, a partir de mezclas de 12 tés hechos de flores, hierbas y frutas. Por ejemplo, existe la mezcla Compuesto Positivamente, hecho de lavanda, rosa mosqueta y flores de tilo.



"El té se asocia con la relajación. Los participantes interactúan con los TeaRistas, recogiendo las hojas de té ", explica la señora Ong.



El siguiente paso, bromea la señora Ong, es el más difícil ya que tienen que entregar sus dispositivos móviles.



"Estamos tan apegados a él que me decían "No puedo recordar la última vez que estuve lejos de mi teléfono"", dice.



En la siguiente etapa, los TeaRistas llevan a cabo los rituales de té utilizando el lenguaje de signos, gestos o tarjetas flash. Entonces, se sirve el té a los participantes que harán también los rituales de té por su cuenta.



Después de esto, los participantes reflexionan y expresan sus pensamientos a través de lo que la señora Ong llama TeaArt. Esto es similar a pintar con los dedos, pero en vez de usar la pintura, los participantes dibujan usando té.



La sesión termina con participantes compartiendo sus experiencias.



El año pasado, la señora Ong llevó a cabo un total de 17 sesiones en lugares de trabajo alrededor de Singapur, y admite que tenía miedo de que los participantes se mostraran reservados y escépticos al respecto.



Pero después se dio cuenta de que hay muchos momentos irresistibles.



"Algunos de ellos se ponían a llorar. Recuerdo que una participante se sintió tan conmovida. Lloró y compartió que la sesión le había permitido llorar a su madre que había fallecido unos meses antes. Ella tuvo que volver al trabajo tan rápidamente que no había tenido el tiempo y la oportunidad de llorar la pérdida".



Uno de los participantes es el señor Joe Tofield, Director de Desarrollo Empresarial y Diversidad e Inclusión del Consejo Británico en Singapur.



Dice: "Esta fue la primera vez que yo misma y muchos de nuestros empleados habían experimentado de plena atención de esta manera y los comentarios sobre la experiencia fueron muy positivos.



"Los momentos más significativos eran en realidad al final de las sesiones cuando nos animaron a compartir con otros nuestras experiencias que crearon una unión más fuerte del equipo.



Si bien la práctica de silencio ayuda a curar y dar ánimo, la señora Ong dice que la mayor beneficiada de todo.



"Me beneficio tanto de la adquisición de la totalidad de sus historias", dice.



La señora Ong dice que un tipo de "daño colateral" en su vida fue lo que la inspiró a comenzar el Hush Teabar (La tetería del Silencio).



Estuvo casada durante cuatro años con un americano pero se divorció en 2008 cuando descubrió su infidelidad durante tres años del matrimonio. Juntos habías fundado una empresa de consultoría pero todo se vino abajo con la separación.



Cuando todo esto salió de su vida, la señora Ong dice que "encontró la paz desacelerando y mirando hacia adentro."



Mientras que el bar de té crea el espacio para la reflexión, Ong dice que el lugar también fue diseñado con las personas sordas de mente.



Cinco o 10 de ellos son necesarios para cada una de las sesiones.

"He aprendido mucho," dice Ong.



"Ellos han hecho mi conversación presente y consciente. Y quiero compartir este regalo con los demás".







