Ministro instruye detener al postulante del Gacip que agredió a un civil

En un comunicado emitido desde Viena, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, instruyó la captura de David Toro, el sujeto que aparece en un vídeo grabado por vecinos portando una gorra y una chapa con las que se identificaba como policía, mientras hace uso de fuerza excesiva en contra de un ciudadano.



Sergún Moldiz y autoridades policiales de Santa Cruz, Toro no pertenece al cuerpo policial sino que es postulante a formar parte del Grupo de Ayuda y Cooperación Ciudadana (Gacip).



“El Comando Departamental tomó conocimiento del caso, de una agresión física al señor Juan Luis Campo Mercado e inmediatamente se ha remitido a asesoría jurídica para que mediante un memorial en la Fuerza de Lucha Contra el Crimen se investigue este caso”, informó el comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Elvis Antezana, en entrevista con la red Uno.



El postulante ya está detenido



Juan Carlos Ramos, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), afirmó que al promediar las 2:20 de este martes se aprehendió al postulante agresor. La acción fue realizada tras la instrucción hecha por el ministro Moldiz.



"Se detuvo a este sujeto. A las 2:20 ya estaba en dependencias de la Felcc en calidad de detenido", afirmó Ramos.



A su vez, Jhoadel Bravo, abogado de la víctima, dijo a EL DEBER que el denunciado, en el transcurso del día, deberá prestar sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público.



Será procesado por dos delitos



La autoridad policial en Santa Cruz, dijo que el voluntario del GACIP será procesado por los delitos de suplantación de autoridad y por lesiones graves y gravísimas. Este martes, el ciudadano David Toro será puesto en conocimiento del Ministerio Público.



La mañana de este jueves otra supuesta víctima de agresión por parte de Toro, se presentó en un canal de televisión. Dijo que al ver al postulante al Gacip en los medios, lo reconoció.



Ministro instruye detención



El ministro de Gobierno Hugo Moldiz, desde Viena, Austria, instruyó a la Policía que capture inmediatamente a David Toro, voluntario del Gacip, que protagonizó ayer una agresión grave a plena luz del día en contra del abogado Juan Luis Campos.



La autoridad advirtió que los miembros la institución del orden, ni sus voluntarios del Gacip pueden protagonizar impunemente este tipo de actos que dañan su imagen ante la ciudadanía que espera la protección y trabajo honesto de su Policía.





El Gacip es un grupo de cooperación ciudadana a la Policía y sus miembros no están autorizados a realizar acciones que solo competen a los efectivos, recordó Antezana.



En el vídeo, filmado el domingo cerca del segundo anillo, se ve como esta persona, que se identificó como policía, enmanilla y maltrata a un ciudadano al que acusa de haber cometido una falta de tránsito.



Por su parte la persona agredida, Juan Luis Mercado, anunció que seguirá el proceso hasta conseguir que se sancione a esta persona para sentar un precedente y que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir.