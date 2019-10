Michelle Obama: Clinton es la única calificada para ser presidente de EEUU

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton es la única persona calificada para ser presidente en las elecciones que se realizarán en noviembre, dijo este lunes la primera dama estadounidense, Michelle Obama en la Convención Nacional del partido Demócrata.



"Estoy aquí porque en esta elección hay solamente una persona en la que confío. Sólo una persona que creo que está realmente calificada para ser presiente de Estados Unidos, y es nuestra amiga Hillary Clinton", dijo la esposa del presidente Barack Obama, desatando una estrepitosa ovación.



En un mensaje directo al candidato republicano Donald Trump, Michelle pidió a los delegados que "no dejen que nadie les diga que este país no es grande, que tenemos que hacerlo grande nuevamente, porque ahora mismo este país es el mayor de la faz de la tierra".



La primera dama estadounidense recordó que es madre "de dos hermosas jóvenes mujeres negras" y recordó que la generación de sus hija ahora puede considerar natural "que una mujer sea presidenta de Estados Unidos".



Michelle Obama, considerada una de las figuras más populares en el partido Demócrata, recibió una espectacular ovación al ocupar el mismo estrado que utilizó en 2008, cuando su marido Obama logró la nominación formal de su candidatura.



Poco después de Obama fue el turno fue de Bernie Sanders, que inició su discurso agradeciendo a la la primera dama por sus palabras.