Montevideo está bajo el agua

En poco más de media hora, Montevideo registró este viernes un nivel récord de lluvias que solo se produce, estadísticamente, cada 50 años, informó a la agencia de noticias EFE el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de la capital uruguaya, Juan Canessa.



El Comité de Emergencias de la ciudad recibió, en solo 40

minutos, unas 140 denuncias de vecinos afectados por la tormenta.



Aunque no hubo que lamentar heridos, ni evacuaciones de domicilios, sí fueron aparatosas las inundaciones en multitud de calles y azoteas, con unas cotas de agua que llegaron a sobrepasar el nivel de algunos

automóviles.



"No tuvimos que evacuar a nadie pero sí tuvimos que trabajar en

la prevención y rebajar la energía eléctrica para no lamentar cualquier

desgracia", destacó el coordinador del Centro Coordinador de

Emergencias de Montevideo, Jorge Cuello.,



Desde las 14:21 (hora local) hasta las 14.54, la ciudad anotó una acumulación de 59 milímetros de agua, algo que se produce con "esa intensidad y en este periodo de tiempo" cada medio siglo, añadió Canessa.



"Estamos a 20 milímetros de que en 2014 se transforme en

el año más lluvioso de los últimos 100 años. Con lo cual es un año

muy peculiar", enfatizó.



Sin precisar cuántos, el portavoz de la Intendencia destacó que

"hace años" que la ciudad no registraba esta intensidad de lluvias

en tan poco tiempo y matizó que los sistemas de drenaje de agua son

"insuficientes" para tormentas de este calibre.



"Esa cantidad de lluvia en un lugar urbano hace que colapse el

sistema de drenaje en algunos lugares de la capital, sobre todo en

la vía pública", afirmó por su parte el director técnico del Sistema

Nacional de Emergencias (Sinae), Pablo Bruñoni.



El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) declaró el viernes a la mañana una alerta meteorológica con nivel de riesgo amarillo con

vigencia en todo el país hasta las 18.00 hora local.



Montevideo cuenta con doce zonas detectadas como inundables.

La situación está normalizada tras la asistencia primaria del

Sinae y la intervención de los bomberos y el resto de equipos de

saneamiento.



En el resto de departamentos del país, si bien se registraron

lluvias abundantes, no hubo que lamentar daños de gravedad.