Mira esta casa construida para un 'amor prohibido'

El objetivo de muchas parejas es construir o comprar una casa para formar su "nido de amor". Otras parejas, para esconderlo.



Es el caso del arquitecto canadiense Christopher Tunnard, quien diseñó una fantástica mansión en el centro de Reino Unido específicamente para vivir con su novio Gerald Schlesinger durante los años 30 y evitar que lo enviaran a prisión por su condición de homosexual.



"Se suponía que era una casa de dos habitaciones con sus respectivos baños y camas, pero lo que había recomendado Tunnard era que se ubicaran dos divisiones que se podían retirar y (los dos cuartos) quedaran convertidos en un solo cuarto principal", le dijo a la BBC Alisson Oram, profesora de la Universidad de Leeds Beckett.



Hasta 1967, en Reino Unido las prácticas homosexuales consentidas entre adultos eran un delito y, como tal, no solo implicaban el riesgo de enfrentarse a una posible condena, sino también al rechazo de toda la sociedad.



"La idea era construir un lugar donde pudieran conservar su intimidad, su secreto, porque en esos años era sumamente peligroso ser homosexual. Podías ser llevado a la cárcel", explicó el investigador Justin Bengry.,

La casa fue construida en 1936 y es patrimonio de Reino Unido

Por este motivo la enorme casa, ubicada en el condado de Surrey, a unos 40 kilómetros al sur de Londres, se convirtió, con el paso de los años, en un símbolo de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT y fue catalogada como vivienda protegida (Grade II*), según el sistema de protección de patrimonio edilicio inglés.



Y su precio se fue a los cielos: está a la venta por $us 12 millones.



La historia de amor

Tunnard fue un reconocido paisajista canadiense que ganó reputación por su trabajo en Halland, Sussex, en el centro de Reino Unido, y por la publicación de varios libros sobre paisajismo moderno.



En 1936, con los diseños del arquitecto Raymond McGrath, la casa concebida para ocultar su amor se erigió en la localidad de Surrey en una parcela conocida como St Ann"s Court.,

Este el plano de la casa de St Ann"s Court

"La intención queda clara en los diseños: cada vez que hubiera visitas en la casa, se ponían las divisiones dentro del cuarto y quedaban como dos piezas independientes", explicó Oram.



La casa, financiada por Schlesinger -quien trabajaba como comisionista de bolsa-, se convirtió en su refugio de amor durante dos años.



No se conocen muchos detalles de la vida en pareja de Schlesinger y Tunnard, solo que en 1938, de acuerdo al reporte del portal HistoricEngland, el arquitecto dejó de vivir allí.



Después se mudó a Estados Unidos para convertirse en profesor de la Universidad de Yale. En 1945, tras servir en el ejército canadiense durante la II Guerra Mundial, se casó con Lydia Evans y tuvo un hijo. Tunnard murió en 1979.



Patrimonio gay



La historia vivió escondida por varios años. En la década del 70, el guitarrista de Roxy Music y productor musical Phil Manzanera construyó un estudio en uno de los cuartos de la mansión.



Músicos como el ex Pink Floyd David Gilmour, Paul Weller y Robert Wyatt grabaron algunos de sus discos en el mismo lugar donde se había celebrado el amor entre dos hombres.



Pero no fue sino hasta el pasado septiembre, debido a la idea de Tunnard de dividir el cuarto principal para ocultar el amor homosexual, que la casa blanca y redonda de St Ann"s Court se convirtió en un ejemplo de "arquitectura gay".,