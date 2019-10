35 grupos podrán hacer campaña en referendos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró a 35 organizaciones políticas, de la sociedad civil y de los pueblos indígena originarios campesinos, para difundir propaganda por una de las opciones del Referendo Aprobatorio de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas.



La consulta ciudadana, que será realizada el próximo domingo 20 de septiembre, prevé que existan voces diversas. Se busca validar cinco estatutos autonómicos, tres cartas orgánicas y dos estatutos por la autonomía indígena originaria campesina.



La Ley del Régimen Electoral, en su artículo 21, indica que "la campaña y propaganda electoral será realizada únicamente por las organizaciones políticas y las organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos registradas que estén a favor o en contra de una de las opciones".



Explica además que "estas organizaciones tendrán acceso a la propaganda electoral gratuita" y de acuerdo al calendario electoral ajustado, la fase de propaganda electoral en medios de comunicación se inicia el 21 de Agosto y concluye el 17 de septiembre de 2015.



Según el listado, en La Paz y Oruro no existe ninguna agrupación inscrita para publicitar el no al estatuto autonómico, mientras que en el municipio de Charagua, departamento de Santa Cruz, son seis grupos que no respaldan la carta orgánica.



Listado de las organizaciones habilitadas:,