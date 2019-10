La Policía identifica a 2 de las víctimas calcinadas

Dosde los cuatro hombres que fueron quemados el lunes en una comunidad próxima a Camiri ya fueron identificados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó hoy el director de esta unidad, coronel Juan Carlos Ramos.



El jefe policial explicó que una vez trasladados los cuerpos a la morgue del hospital de la Pampa de la Isla se procedió al examen forense que detectó que tres de las cuatro personas fueron victimadas con disparos y se logró identificar a dos de ellos.



Aunque todavía no dio a conocer los nombres de estas personas, la autoridad policial aseguró que es cuestión de horas para esclarecer el hecho, toda vez que se ha desplegado al personal policial en cuatro provincias. "Esperemos que hasta el final de la tarde o en los próximos días podamos tener esclarecido este hecho", enfatizó.



Ramos también dijo que se procedió a indagar sobre el boleto de pasaje en autobús, comprado en Camiri para viajar a la capital cruceña, hallado intacto en la vestimenta de uno de los cuatro hombres asesinados.



El fiscal Raúl Vaca, del municipio de Cabezas, donde se centra la investigación, manifestó que en la ropa de una de las víctimas se halló el boleto comprado el 24 de junio, a nombre de Freddy Ramírez, cuya residencia está siendo indagada.



El Ministerio Público ha emitido una serie de requerimientos a empresas, como la transportadora en la que se compró el pasaje y a la Alcaldía de Santa Cruz para verificar los datos precisos de la camioneta que apareció calcinada junto con los cuerpos en un camino vecinal cerca de la comunidad Cañada Rosales, a unos ocho kilómetros de la ruta a Camiri, entre Loma Blanca y Mora.



Sin embargo, el coronel Ramos dijo que ese nombre no es una prueba muy clara, porque en en este momento uno puede sacar un boleto a nombre de una persona, pero al momento de subir al bus no piden la cédula de identidad, solo se muestra el boleto. "No nos ha dado ningún resultado, ni siquiera las cámaras (de la terminal) dieron pistas positivas", explicó.



Diprove certificó que la camioneta Ford, color azul, placa 2982-INE, no era robada, que tenía sus papeles en orden y con registro en La Paz. “Se está realizando un sinnúmero de diligencias para poder llegar a la verdad histórica de los hechos y ver por qué sucedieron”, señaló el fiscal Vaca



Tres de las víctimas recibieron impactos de bala en la región del tórax y la cuarta falleció de un fuerte golpe en la cabeza, que le provocó un traumatismo encefálico severo. Todos estaban maniatados. Posteriormente, los cadáveres fueron rociados de combustible y quemados, al lado de un vehículo que también terminó calcinado.



En la escena del hecho los infortunados hombres yacían atados con las manos atrás en el camino, al lado del motorizado, por lo que se presume que los autores fueron varios.