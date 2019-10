Un japonés sale en busca los fideos 'perfectos'

Un entusiasta japonés del ‘ramen’, la sopa japonesa de fideos, ha probado y reseñado más de 5.000 tipos de este popular plato nipón producidos en más de 40 países durante décadas, en una búsqueda por encontrar los fideos ‘perfectos’.



El japonés Toshio Yamamoto, de 55 años, es el artífice del portal i-ramen.net, una página en la que desde 1996 recoge información sobre el ‘ramen’ de todo el mundo, informo este miércoles el diario ‘Asahi’.



Hasta la fecha, Yamamoto ha catalogado un total de 5.653 tipos de fideos instantáneos a través de textos y vídeos en los que apunta datos como los minutos necesarios para hervir los fideos, las calorías, su contenido sódico, las características y textura de los fideos, y el sabor de la sopa.



A pesar de la extensa variedad que ha catalogado a lo largo de casi dos décadas, la máxima puntuación que ha obtenido un ‘ramen’ en su ranking es un cuatro, en una escala del uno al cinco, por lo que seguirá comiendo fideos "hasta que encuentre unos perfectos", indicó este entusiasta al diario nipón.



Para completar su meta cuenta con la ayuda de sus seguidores de todo el mundo, que de vez en cuando le envían paquetes de fideos para contribuir a su búsqueda.



Desde su creación, el portal ha recibido más de 1,4 millones de visitas y sus vídeos han sido reproducidos más de 22 millones de veces, según los registros de YouTube.



Según relató al diario nipón, Yamamoto comenzó esta labor con el objetivo de "guardar un registro del contenido de los fídeos", cuyo contenido desaparece "irremediablemente" cuando los ingieres.



Este japonés residente en la localidad de Kamakura, situada a unos 50 kilómetros al suroeste de Tokio, cuanta además con un libro, ‘Sokuseki Mencyclopedia’ (Enciclopedia de fideos instantáneos), y se encuentra redactando otro, tras prejubilarse el año pasado de su empleo como ingeniero para diseñar aparatos eléctricos.



En sus años como probador de ‘ramen’, Yamamoto se dio cuenta además las diferencias entre los fideos actuales, que "incorporan tendencias culinarias y buscan agradar al paladar", y los que se vendían antes, "enfocados a proporcionar al consumidor beneficios prácticos como nutrientes y ahorro de tiempo en la preparación".



Aunque limita su ingesta de ‘ramen’ a no más de cinco veces por semana por motivos de salud, Yamamoto asegura que no parará hasta encontrar los fideos de cinco estrellas.