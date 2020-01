Colombia vive su primera semana de cese al fuego

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó este lunes que no hubo muertos, heridos o enfrentamientos con las FARC desde el inicio del cese al fuego bilateral y definitivo con esa guerrilla que comenzó el pasado 29 de agosto.



"No ha habido un solo muerto, ni un solo herido, ningún enfrentamiento con las FARC, son muchas las vidas de colombianos que se han salvado", dijo Santos en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.



El mandatario dio la orden de iniciar un cese el fuego con las FARC a las cero horas del pasado 29 de agosto tras rubricar un acuerdo de paz entre el Gobierno y esa guerrilla cinco días antes, tras casi cuatro años de negociaciones.



Santos recordó que entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2010 hubo cinco muertos y seis heridos entre civiles, soldados y policía "por cuenta del conflicto con las FARC".



Además, en ese periodo una persona fue secuestrada y las FARC cometieron 15 acciones violentas, lo que supone más de dos diarias.



Ese balance, en opinión del jefe de Estado, "se puede ampliar al homicidio en general", lo que muestra que "en esta sola semana se salvaron 83 vidas".



"Cada día que vivimos sin conflicto con las FARC salvamos vidas colombianas, ese es el beneficio claro y evidente de haber puesto fin a este conflicto armado que nos desangró durante tantos años; salvar esa vidas cada día, es el objetivo central del acuerdo que hemos firmado", subrayó Santos.



Por ello, pidió a los colombianos que se unan "para dejar atrás esta contabilidad dolorosa y construir un país en paz" en el que no haya "muertos, mutilados o desplazados".



Finalmente, el presidente afirmó que el próximo 2 de octubre, cuando los ciudadanos están llamados a un plebiscito para que aprueben o rechacen el acuerdo de paz con las FARC, "está en sus manos seguir salvando vidas con su voto".