Maestros salen a las calles por digna educación y salario

Los maestros de Santa Cruz, aglutinados a la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana, marcharon anoche por una digna educación, mayor presupuesto y la nivelación salarial.



Los maestros se concentraron en su sede de la calle La Paz, desde donde salieron hasta la plaza 24 de Septiembre y recorrieron otras calles con pancartas y estribillos especialmente contra las autoridades del Gobierno por considerar que solo se pretende adoctrinar, pero con palabras y en los hechos nada se cumple por mejorar la educación.



Saúl Ascárraga, máximo ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, manifestó que el sector pasa del estado de alerta a la movilización. “Empezamos con marchas y bloqueos. Exigimos mayor presupuesto económico, que se reconozca la licenciatura de los maestros. La educación sigue con la misma crisis de hace más de 15 años, no hay formación vocacional”, dijo.



Entre las peticiones figuran la nivelación de horas, nivelación urbano-rural, reconocimiento económico al trabajo extracurricular, jubilación digna, mejor atención de la Caja Nacional de Salud, cumplimiento constitucional de la formación vocacional, el bachillerato técnico y el financiamiento PSP y otros.

Marchará hasta La Paz

Una maestra del colegio San Antonio dijo que no existen condiciones para aplicar la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, pues nadie apoya con el material adecuado. A veces los maestros y los padres de familia deben poner plata de sus bolsillos, las normas solo buscan adoctrinamiento a los lineamientos del Gobierno pero no se hace casi nada por una educación más digna”, expresó.

Si no hay respuesta de las autoridades del Gobierno los maestros marcharán el 13 de marzo rumbo a La Paz/GA