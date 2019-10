Evo presenta segundo libro sobre el mar

El presidente, Evo Morales, presentó la mañana de este martes el libro "Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia" en un acto que se realizó en el Palacio de Gobierno, en La Paz.



"Los países del mundo reiteraron su apoyo a Bolivia para recuperar el mar y llegar a una solución pacífica. Los países No Alineados tomaron interés a las negociaciones que Bolivia y Chile iniciaron", dijo Morales durante la presentación.



El mandatario también destacó el apoyo de organizaciones sociales chilenas que apoyan la demanda boliviana de una salida al océano Pacífico.



"Para refrescar la memoria para nuevas generaciones de Bolivia y recordar porque con el tiempo se olvidaron cómo el mundo está con Bolivia cómo ex presidentes de América Latina, instituciones, organismos internacionales saben que hay una injusticia, un tema pendiente con Chile", dijo.



El director dela Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón, explicó que el documento es una recopilación del respaldo de organizaciones internacionales y Gobiernos de países vecinos.



Entre algunos ex mandatarios, citados en el texto, se encuentran cuatro ex presidentes de Estados Unidos, el papa Juan Pablo II, el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, entre otros.