Chile no conoce de documentos secretos entregados a La Haya

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró el lunes desconocer los antecedentes señalados por el agente boliviano, Eduardo Rodríguez, en la víspera, respecto a documentos secretos entregados a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a los que el país transandino deberá responder ante ese tribunal en julio de 2016.



"No conozco lo que usted me dice (...) Todo lo que requiera ser respondido, va ser respondido en la contramemoria, que elaborará nuestro país y que se presentará a más tardar el 25 de julio del próximo año", dijo en declaraciones difundidas por el portal digital del matutino chileno Bio Bio.



Según medios de prensa, el domingo, Rodríguez Veltzé, en entrevista con la televisora privada ATB, reveló que existen documentos secretos de la demanda marítima que no pueden ser ventilados públicamente y que hacen a los argumentos, razonamientos y pruebas que fueron enviados a La Haya para que sean respondidos por el país demandado.



"Bolivia está jugando unas cartas que en alguna medida no pueden estar ventilándose sin ser consideradas, ni respondidas por Chile, porque es la tónica de un proceso que tiene dos partes con las mismas oportunidades para hacer conocer sus alegatos", señaló el también expresidente boliviano.



Chile dice que el fallo le fue favorable



En esa línea, siempre según Bio Bio, Muñoz aseguró que Chile se prepara muy bien para defender los intereses nacionales.



"Quedó clarísimo que Bolivia no tiene derecho de acceso soberano al mar y eso nos deja muy satisfechos, porque lo fundamental para Chile era defender la identidad territorial y eso ha quedado salvaguardado en el fallo", recalcó.



Sin embargo, el diplomático chileno recordó que el próximo año corresponde analizar "otra cosa". "Si hubo alguna obligación de negociar por parte de Chile en las distintas conversaciones que ocurrieron a través de la historia. Nosotros argumentaremos que fueron conversaciones diplomáticas, que no tuvieron un resultado positivo y la mayor parte de ellas no son responsabilidad nuestra, sino por culpa de la política interna boliviana. Pero, esos son asuntos que vamos a discutir oportunamente y responderemos cualquier duda que pueda existir", mencionó.