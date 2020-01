Edil ve contradicciones en informes sobre el Piraí

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Tito Sanjinez, pidió a las autoridades de la Gobernación ser más serias con el tema del río Piraí, al encontrar contradicciones en los informes de dos reparticiones dependientes del gobierno departamental sobre la contaminación de las aguas.



Sanjinez recordó que, por un lado, el Searpi identifica seis descargas de aguas negras y, por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente asegura que no hay contaminación de las aguas, aunque al mismo tiempo advierte que dichas aguas no son aptas para el consumo humano ni para el riego de verduras.



Dado a que los informes no son "coherentes", Sanjinez adelantó que solicitará a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) que realice nuevos estudios, a través de sus laboratorios especializados.



Asimismo, dijo que ha pedido un informe escrito a la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía para explique qué acciones se han iniciado sobre este asunto en el municipio cruceño.