Una cuarta alternativa surge en la corte; Bolivia va confiada

La Haya centra la atención total de Bolivia y Chile. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolverá hoy, a partir de las 9:00, si la demanda marítima boliviana es o no de su competencia. Y para llegar al dictamen, los 15 jueces se tomaron 139 días. En ese tiempo se estudiaron cuatro escenarios posibles, aunque tres surgen con más fuerza. La última alternativa no ha tenido mayor foco y trata sobre la posibilidad de que el tribunal internacional sí se declare competente, pero solo en elementos que rigen desde su creación, en 1948.



Surge un cuarto escenario en la decisión que adopte hoy la CIJ. Esta alternativa se muestra también favorable a Bolivia, ya que sería una mezcla de los dos primeros dictámenes en los que la Corte descarta el pedido de impugnación de Santiago.



“Esta alternativa es una combinación de las dos primeras en el sentido de que la CIJ puede estimarse competente, pero limitando el ámbito de la discusión, como lo hizo en otros casos. El más cercano, el de Colombia-Nicaragua. No todos los fallos de la Corte en Excepciones Preliminares son blanco y negro. Hay varios casos cuyo fallo es muy complejo, aceptando la competencia en algunos aspectos y rechazándolos en otros”, detalló?Paulina Astroza, analista jurídica chilena, que es parte del comité de asesores de la Cancillería del vecino país.



Los antecedentes

Este escenario se produjo en el litigio Nicaragua-Colombia, en el que la CIJ señaló no tener la competencia para revisar la soberanía que estaba en disputa por la Isla de San Andrés, pero sí podía esgrimir sobre los territorios marítimos.



En el caso de Chile y Bolivia, la Corte puede declararse incompetente respecto al comportamiento de los países antes de 1948 y declarar su competencia para los hechos ocurridos posterior a esa fecha.

De ese modo, se estudiaría los denominados actos unilaterales de los estados, abordando los compromisos y dichos de la diplomacia después del pacto de Bogotá, suscrito en 1948.



“Un cuarto escenario, bastante improbable, es que la Corte dijera que hay ciertos aspectos en los que se va a declarar incompetente y en otros sí. En ese caso igual vendría un juicio”, especificó a este medio Ximena Gauché, experta chilena en Derecho Internacional.



Postura boliviana

En la posición boliviana se evita tocar este escenario. El analista y exasesor de la demanda marítima Andrés Guzmán Escobari consideró que esta alternativa tiene un bajo nivel de ejecución, ya que las cuestiones anteriores a 1948 ya están fuera de la competencia de la CIJ por el Pacto de Bogotá.



“La Corte no tiene por qué separar antes y después, eso se asume que es cierto y lo que tiene que decir es si la objeción preliminar de Chile es válida y verdaderamente preliminar, y para mí no lo es”, remarcó el analista boliviano.

Sobre el tema, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, insistió en la “confianza y seguridad” que existe para recibir el fallo del tribunal internacional.

En Chile, el senador independiente Alejandro Guillier dijo que la Corte Internacional de Justicia no se va a declarar inhábil y asumirá el caso