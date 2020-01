Impugnarán decisión que exime a Zapata de delitos

El Gobierno impugnará la resolución fiscal de sobreseimiento que favorece a Gabriela Zapata, según adelantaron los ministros de Gobierno y Transparencia, Carlos Romero y Lenny Valdivia. Ayer se informó que "no se hallaron pruebas" para procesar a la exnovia de Evo Morales por cuatro figuras penales.



"Nos hemos enterado por la prensa, no estamos de acuerdo con esa decisión", sostuvo el titular de Gobierno, mientras que la autoridad de Lucha Contra la Corrupción "estamos presentando hoy nuestra impugnación a esta resolución, pero impugnando parcialmente, no en la totalidad".



Esta mañana el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, explicó la decisión del Ministerio Público, de eximir de culpa a la empresaria de los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.



"Cuando se presenta la imputación es de manera provisional y no es definitiva, asimismo hay que ver si los delitos son concurrentes y no se puede acusar a una persona por los mismos delitos", sostuvo, a tiempo de adelantar que pedirán 12 años de cárcel para la exrepresentante de la empresa China CAMC.



Romero se declaró "sorprendido" por la decisión de la comisión de fiscales que investigó el caso, tras conocerse a finales de julio la imputación que contemplaba la presunta comisión en calidad de autoría de al menos nueve delitos.



Valdivia sostuvo que el viernes fueron notificados como parte acusatoria con cuatro resoluciones, tres de rechazo y una de sobreseimiento en uno de los procesos contra Zapata. Se asumirán las acciones inmediatas para garantizar que la mujer sea procesada por todas las figuras penales.



Guerrero admitió esta mañana que "existen las vías legales para objetar esta decisión, están en su derecho, eso sucede en todos los procesos, se puede pedir que se siga investigando los elementos que crean que hemos omitido