Tuto pide a Evo que imite a Correa en la reelección

El jefe nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga, pidió hoy al presidente Evo Morales seguir el ejemplo de Rafael Correa en Ecuador, que pidió un artículo transitorio en la que todos los “potenciales beneficiarios” de la enmienda constitucional sobre la reelección indefinida, “básicamente el presidente y los asambleístas”, no sean candidatos en el 2017.



"A pesar que el presidente Correa es parte de la Alianza Bolivariana, está tomando una posición sobre la reelección diferente de la que está en cursos en Bolivia. El presidente está diciendo que si se aprueba la reelección, se tomen los recaudos para evitar que le beneficie a él, con el argumento de que una persona no puede cambiar las reglas para beneficio propio", señaló el opositor.



Tuto dijo que la posición asumida en Ecuador es radicalmente opuesta a lo que está sucediendo en Bolivia, donde se miente descaradamente con el argumento de que recién se desarrolla el segundo mandato de Evo Morales, “cuando todo el mundo sabe que es el tercero”.



El también expresidente marcó otra diferencia importante entre lo que sucede en Ecuador y en Bolivia, recordando que la posible modificación constitucional en ese país se está desarrollando al final del mandato de Correa.



"Que diferencia, en Ecuador plantean un cambio de reglas que no beneficia al que las pide; en Bolivia se está haciendo un cambio a las reglas que solo benéfica a Evo Morales", sentenció el político opositor en conferencia de prensa.