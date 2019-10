Insulza dice que Bachelet no hizo mención a Bolivia

La presidente de Chile, Michelle Bachelet, afirmó en Estados Unidos que "el abuso de los tribunales internacionales por demandas artificiales pueden contribuir a la erosión de la existencia de estos mecanismos", frase que el agente de ese país en La Haya, José Miguel Insulza, salió a explicar.



El representante chileno señaló que "ella no se está refiriendo a una cosa especifica, esta haciendo una declaración de carácter general. El tono fue muy apropiado, yo conocía el discurso y en general me parece que el tono fue muy apropiado".



Las palabras de la mandataria en el foro sobre los "Avances y Desafíos del sistema de Seguridad Hemisférico", causaron la reacción del Canciller boliviano, David Choquehuanca, que señaló que "cuando hemos llevado la demanda ante Chile la Corte se declaró competente".



Insulza agregó que "existe un conjunto de tratados que rigen las relaciones entre los países, eso se supone que es para mantener la paz y la concordia y en general no deberían ser usados de manera artificial para promover conflictos. Eso fue lo que ella (Bachelet) dijo y estoy completamente de acuerdo".



En este momento existen corrientes políticas en el vecino país que piden la salida de Chile del pacto de Bogotá, para no tener que responder por una posible segunda demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, ahora por el uso de las aguas del Silala.