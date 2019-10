Bolivia analiza arbitraje contra Chile por abusos

El Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, denunció que Chile viola todos los días el Tratado de 1904, en lo referido al libre tránsito de carga comercial nacional por los puertos del océano Pacífico. Se analiza si corresponde solicitar un arbitraje internacional.



"Estamos trabajando con nuestros transportistas, posiblemente tengamos que llegar a un arbitraje. No sé porque el Canciller de Chile dice algo, que es otra la verdad (...) Hay permanente maltrato contra la carga boliviana, contra los transportistas todos los días en el puerto de Arica", explicó la autoridad en conferencia de prensa.



La autoridad lamentó que el ministro de Relaciones Exteriores del país vecino, Heraldo Muñoz, engañe a la comunidad internacional, al pretender hacer creer que en el puerto de Arica el país goza de todos los beneficios estipulados en el Tratado de 1904.



"Según el Tratado, ellos no pueden intervenir en ninguna carga boliviana por ningún motivo (...) Él quiere hacer creer al mundo que Chile cumple los tratados y que garantiza el libre tránsito. Hay facturas de los cobros, porque no solo intervienen ilegalmente en los contenedores sino cobran de 1.000 a 1.500 dólares por la carga", agregó la autoridad.



"Queremos desmentir las mentiras del Canciller de Chile. Existe un rechazo discrecional y unilateral de contenedores de Bolivia, determinando su traslado a extrapuerto, lo que implica un costo adicional a los transportistas bolivianos", agregó Choquehuanca.



En días pasado, el Canciller Chileno visitó el puerto de Arica y explicó "aquí hay libre tránsito, aquí hay acceso al mar, aquí los bolivianos transcargan, tienen facilidades y eso le cuesta dinero al fisco chileno", al señalar que la carga nacional se incrementó en un 300 por ciento.