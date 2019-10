Evo: Periodista de CNN es delincuente confeso

Un día después de que el periodista de CNN, Fernando del Rincón no se presentó a declarar ante la Fiscalía boliviana que lo convocó para que responda sobre su llegada al país para filmar a un niño, al que Gabriela Zapata y sus entonces allegados presentaron como su hijo con el Presidente, el mismo Evo Morales sentenció a los medios durante una conferencia que si el comunicador mexicano no lo hizo, fue porque es un “delincuente confeso” y “un encubridor”.



“Si no se ha presentado eso quiere decir que es un delincuente confeso, desde un punto de vista personal, espero no equivocarme. Aquí hay un tema, sobre el niño o niña, si él (del Rincón) vino (a Bolivia), yo me imagino que cuando le presentaron al menor se dio cuenta de que no era el niño buscado, el hijo del Evo. Él, como periodista, tenía la obligación de denunciar. Desde que no lo hizo, sabiendo, siento que ha cometido un delito, no sé cómo se llama eso, trata de personas, pero ya es un encubridor. Yo no soy experto en esos temas, pero si no se presenta, peor todavía. Será problema de él, de su medio de comunicación, aseveró.



Por otra parte, el Mandatario acotó: “Sabemos en qué situación anda CNN, eso no hay que dudarlo. Conspiran por aquí y por allá. Si yo me defendí un día fue para que haya respeto. Yo fui víctima de dos periodistas de CNN, este señor del Rincón y antes de otro, no sé si es gusano cubano (se refiere a Ismael Cala, ex presentador de la cadena), pero de CNN que viene a provocarnos. Seguramente pensarán como en tiempos de la colonia, pero eso ya pasó”.



Finalmente, remató que entiende el accionar de algunos medios internacionales, “no son todos, que no solamente cometen errores sino delitos para hacer daño, y mediante Evo a un pueblo”, manifestó.