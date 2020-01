Réplica a un pedagogo

Que la Caja de Salud esté en debacle no es culpa de los médicos, Sr. Álvaro Puente. Eso siempre ha sido absoluta responsabilidad de los gobiernos de turno. Si la administración fuese autónoma y los dineros se quedaran aquí, donde se generan, tendríamos la mejor Caja de Salud del país.

Para su información, Sr. Puente, los médicos tenemos formación en áreas administrativas, y algunos nos hemos esforzado para tener estudios y títulos en gerencia y administración hospitalaria. Eso es lo que nos da la autoridad para dirigir nosocomios, programas y redes de salud. Que no podamos hacer el trabajo que quisiéramos no depende de nosotros, sino de las obsoletas y centralistas políticas de salud, que manejan más en sentido político-partidario que técnico las instancias que tienen a su cargo este tema.

Es atrevido de su parte, Sr. Puente, decir que no servimos y hasta esconde hábilmente las palabras robo o ladrón, y eso no se lo permitiremos. En verdad debiera buscar en su interior la fuente del odio hacia esta parte de la sociedad. Sepa usted que somos como cualquier mortal: comemos, bebemos, bailamos, gozamos. Y no crea que no sufrimos. Lo hacemos en silencio y muchas veces mirando al cielo suplicamos una explicación. Solo le pediría que usted pasara 24 horas en un hospital público y verá que no somos negligentes, como gritan las hordas sin siquiera darnos un espacio a la defensa. Quisiera que vea las condiciones en que este y todos los gobiernos, llámense nacionales o locales, nos obligan a trabajar. Y le recuerdo que también tenemos familia que mantener y cuentas por pagar.

Y sí, también tenemos sindicatos. Y no somos delincuentes. ¿O quiere que estemos como Cuba? Usted debe saber cuándo, cómo y por qué se formaron los sindicatos. ¿O me puede aconsejar una forma distinta de ejercer presión? ¿Cómo podemos gritar algo si apenas podemos suspender la consulta externa como gran medida de presión? Porque usted debe saber que las emergencias y la hospitalización funcionan con normalidad.

Se equivocó al tratar de denigrarnos, Sr. Puente, somos una casta diferente porque somos sanadores, libradores de dolor, administradores y educadores, aunque no lo crea. Quién, si no, para guiar y formar generaciones de médicos año tras año en nuestros hospitales. Y por último le recomiendo leer Los consejos de Esculapio y así podría quizás entendernos mejor. En su párrafo final dice: “Si ansías conocer al hombre, penetrar todo lo trágico de su destino, ¡hazte médico, hijo mío!”