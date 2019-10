La televisión le da la bienvenida al Carnaval

TB y PAT lanzan al éxito a dos reinas que incursionarán por primera vez como presentadoras de un programa de televisión. Se trata de Andrea Forfori, miss Bolivia Mundo, y Ariely Serafini, soberana de la comparsa Flojonazos, respectivamente. Otra reina, pero del Carnaval, es la figura de Activa TV, Roxana del Río regresa a lo que tanto le gusta.



Mientras que en Full TV vuelven sus presentadoras estrellas, Daniela Colodro y Fabiola Pastén, para alegrar la información sobre las carnestolendas.



Con ellas al mando, el entretenimiento, belleza e información están asegurados.



La corona de lado

Andrea Forfori está al frente de Carnaval ATB 2016, junto con Elton Masay, de 18:05 a 18: 35, y desde el 20 de enero, también de 23:00 a 24:00.



La exreina de belleza indicó que siempre le interesó la televisión, pero sentía que le faltaba preparación para ello; sin embargo, el momento menos pensado la invitaron a un casting y desde diciembre se prepara para esta aventura. “No es tan sencillo como parece”, asegura.



Adelantó que el carnavalero de ATB saldrá del centro de la ciudad y de los garajes, y hablará sobre la festividad de los pueblos y de Bolivia.

“Que se olviden de los conflictos y que reviva la magia del Carnaval”, es la propuesta de Ariely Serafini, la participante del reality Esto es guerra y la nueva cara de Nuestro carnaval, que se emitirá desde el 18 de enero hasta el 8 de febrero, de 21:00 a 22:00.



Ariely estará acompañada de Alan Vera. La dupla se estrenará el sábado en la emisión de la primera preca, a las 21:00. “Hay buena química entre los dos”, dice la ‘guerrera’, que desde hace meses se capacita para el programa. “Podré ser yo misma y me encanta que ahora no sea solo la entrevistada”, agrega.



Roxana del Río, con amplia experiencia en este formato, estará en el programa que Activa TV alista para la próxima semana.



Lejos del centro

Nuestro carnavalango será el programa que Daniela Colodro conducirá, junto con Fabiola Pastén, que después de tres años vuelve a Full TV.

Ellas se centrarán en el Carnaval de la Villa 1° de Mayo, del Plan Tres Mil y de la Pampa de la Isla, y se estrenará la próxima semana, de 21:00 a 23:00.



En Nuestro carnavalango se verá la coronación de las reinas de las ciudadelas, el 20 de enero, y el corso, el 7 de febrero. Ambos festejos se destacan por promover lo tradicional, con reinas que adornan carretones tirados por bueyes.



“Muchos de los jóvenes que bailan en los ballets de las precas vienen de estos barrios”, afirma Daniela, haciendo hincapié, en la importancia de reflejar a este sector de la sociedad.



Queridas

Cadena A no contará con un programa especial, pero sí tendrá bloques en todos sus noticiarios y revistas, que estarán a cargo de Aida Justiniano, con notas del Carnaval en Bolivia.



BTV también tendrá un espacio de lujo para las carnestolendas. Lo estrenarán al finalizar la competencia del Dakar. Ellos tienen confirmados la cobertura de distintos corsos alrededor del país.



Mientras tanto, Unitel solo emitirá la coronación de Valeria I, el 26 de enero