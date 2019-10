Equipo de Bolivia ante La Haya arribará en febrero

En febrero arribarán al país el grupo de abogados que representa a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el litigio contra Chile, según informó en esta jornada el presidente Evo Morales.



"Anteayer (martes) he hablado con el agente que es el ex presidente Eduardo Rodríguez y me informó que los expertos internacionales, que nos están ayudando, van a venir en febrero a una sesión en Bolivia", aseveró la autoridad.



Morales agregó que vendrán "para debatir con nuestros asesores también con los abogados, el presidente, vicepresidente y el gabinete prepararnos para la segunda fase", en el litigio que pide diálogo para solucionar el diferendo.



Inicialmente se prevía que la cita fuera este mes en Santa Cruz, pero por la ocupada agenda de los juristas internacionales, el Gobierno decidió diferir la fecha. Es la segunda oportunidad en la que los expertos llegan al país.



Entre los datos del proceso se tiene que en septiembre pasado, La Haya rechazó la objeción presentada por Chile con 14 votos a favor de Bolivia y dos en contra, y se declaró competente para dirimir la demanda marítima.