Carmen Dunia Sandóval Arenas: “Podemos hacer recortes al presupuesto en áreas no sensibles”

La vocal Dunia Sandóval habló del presupuesto para las elecciones judiciales. Saludó la iniciativa del Legislativo de promover una reunión con el Ministerio de Economía y dijo que el dinero que no se gasta siempre se revierte al TGN. El presupuesto no incluye compra de activos.



_ ¿Se detuvo el calendario electoral por este problema?

Por el momento no, porque son las primeras actividades. Hay un depósito que realizaron y el calendario está corriendo, pero vamos a tener gastos para otras actividades. Por ejemplo: el 14 de junio empieza el empadronamiento y se va a necesitar de la contratación de consultores para empadronar.

Entonces, estamos a tiempo, esperamos que la próxima semana podamos tener una negociación con Economía. Estamos dispuestos a ver en qué partidas se puede hacer recorte, pero en otras no. Material de papelería, ánforas y consultores, son los sectores más sensibles.



_ ¿En qué momento del calendario habrá más gasto?

Obviamente el día de la elección, que es cuando se hacen efectivos el pago de estipendios para jurados, la impresión del material propaganda y distribución. En fin, todo el presupuesto está planificado al detalle y eso lo hicimos conocer a Economía.



_ Esta semana el Legislativo llamó a una reunión, ¿cómo ven esta iniciativa?

Nos han recortado un tercio del presupuesto, por eso es inviable el proceso, pero el encuentro será está semana y seguramente vamos a solucionar los problemas que surgieron.



_ En el Gobierno afirman que el TSE nunca ejecutó sus presupuestos de elecciones ¿eso es cierto?

Las ejecuciones siempre son altas, un 85% y todo lo no ejecutado se revierte al Tesoro General.

Un ejemplo: el día de las elecciones se debe pagar el estipendio a los jurados (Bs 46 a cada uno) y a veces no vienen uno o dos en el área urbana pero en el área rural siempre asisten todos. No podemos calcular cuántos jurados asistirán ese día, pero pedimos el dinero para todos y lo que no se entrega se devuelve. Nos afectaron áreas muy sensibles y eso queremos explicar en la reunión.



_ ¿Tendrán problemas los tribunales departamentales?

Los tribunales elaboraron su presupuesto el año pasado y lo enviamos en septiembre para inscribirlo en el presupuesto del Estado de este año. Ya se sabía de las elecciones por vencimiento de mandato. Después de las reuniones, explicaremos a los tribunales departamentales qué sectores deben ajustar.



_ ¿Cree que será necesaria una reunión con el presidente Evo Morales?

No, yo creo que hay voluntad de los órganos del Estado para solucionar, del Legislativo, del Ejecutivo, a través de Economía y los viceministros. En esta semana se va a dar solución.



_ ¿Se requiere compra de equipos para este proceso?

No, dentro el presupuesto que nos asignan para cualquier evento electoral no se contempla la compra de activos. Los equipos se compran con presupuesto institucional.