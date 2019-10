Eventos en La Paz y Santa Cruz se sumaron a la 'Hora del Planeta'

Bajo el lema #RecargaelPlaneta jovenes de La Paz y Santa Cruz se sumaron al evento mundial "La Hora del Planeta". En ambas ciudades se organizaron una serie de actividades para promover el apagón de luces con la finalidad de concienciar a la población sobre el uso racional de energía y ayudar al planeta.



El Prado acogió a los paceños que entre cantos y encendidos de velas se sumaron a este gran evento. Aunque el resto de la ciudad no se conmovió con la iniciativa mundial, lugares como la zona Uyustus, Sopocachi, San Pedro, Alto Obrajes, Tembladerani, Tumusla entre otros se mantuvieron ajenos a la situación y mantuvieron sus luces encendidas.



Mientras que en la Manzana Uno de Santa Cruz los jovenes iniciaron las actividades con la feria de proyectos ambientales en las que se expusieron las iniciativas de las instituciones participantes, además en un mural se plasmaron compromisos y reflexiones sobre el cambio climático.



Si bien se tenia previsto para las 20:30 el apagón de luces no fue posible, ya que según explicó Fernanda Montaño parte del Comité Organizador en Santa Cruz, no se consiguió los permisos correspondientes. Pero para contrarestar el hecho, las organizaciones que impulsan el evento optaron por hacer un ruedo alrededor del 60+ que se había formado con velas en el piso de la Manzana Uno.



En Santa Cruz la Fundación Canarú impulsó este año la iniciativa que en todo el mundo es promovida por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).