Urquiola y Yujra son los dueños del Franz Tamayo

Cuando el escritor y periodista Rodrigo Urquiola tenía 19 años postuló al Premio Franz Tamayo y obtuvo una mención especial, que permitió que su relato formara parte de la edición del libro en el que se reunieron los mejores cuentos del certamen.

Fue la primera vez que uno de sus textos se publicó y eso lo animó a seguir escribiendo y participando en el prestigioso concurso literario. En los años siguientes obtuvo dos menciones especiales y un segundo lugar, pero ayer la balanza, por fin, cayó de su lado.

En un acto especial la municipalidad paceña, que organiza el certamen, dictaminó que su relato Árbol fue elegido como el mejor entre más de un centenar de los presentados este año en la categoría Cuento.

“Yo hasta el momento tengo varios libros publicados, he recibido otros reconocimientos, pero el Franz Tamayo es especial para mí y lo recibo con mucho cariño y agradecimiento”, opinó ayer Urquiola a EL DEBER, vía telefónica.

La escritora y abogada Esperanza Yujra Gómez no salía todavía de su asombro, ayer por la mañana, al enterarse de que su poemario Nómada fue elegido por el jurado calificador del Franz Tamayo como el mejor entre los más de 50 presentados al concurso este año. “No me lo esperaba. Es verdad que uno siempre participa con la esperanza de ganar, pero en el camino pueden suceder muchas cosas. El último día de inscripción me animé a participar”, admitió Yujra, que se convirtió en la primera ganadora de esta categoría recién estrenada este año.

El anuncio y los jurados

El anuncio oficial de los ganadores del Franz Tamayo se realizó ayer por la mañana con la lectura de las actas del jurado calificador, que en la categoría Cuento estuvo integrado por Claudia Peña Claros, Daniela Renjel, Liliana Colanzi, Claudio Ferrufino-Coquegniot y Martín Zelaya Sánchez.

Fueron 131 los relatos presentados al certamen, de los cuales el jurado seleccionó 23, para luego elegir al ganador y ubicar en segundo lugar el cuento Ella, de Leni Favela Flores Espinoza.



En la misma categoría recibieron menciones especiales los relatos de Bernardo Paz González, Daniel Alejandro Urquizo, Winner Antonio Zeballos, Melissa Isabelle Sauma y Daniel Mauricio Illanes.



Tanto los relatos ganadores como los que tienen mención especial serán reunidos en un libro que publicará la editorial 3600, que saldrá en octubre de este año.



El jurado también recomendó que antes de publicar los cuentos ganadores y las menciones, “sean sometidos a un proceso de edición y corrección de estilo” y que, para las siguientes versiones, “los miembros del jurado calificador sean justamente remunerados en correspondencia con su capacidad por la cual fueron invitados, y por el esfuerzo y tiempo dedicados a esta labor”.



En el género de Poesía el jurado estuvo integrado por Mónica Velásquez, Gary Daher, Ariel Pérez, Benjamín Chávez y Vilma Tapia Anaya, que otorgaron el segundo lugar a Édgar Soliz Guzmán por el poemario Sarcoma.

Ambos poemarios serán publicados en una edición compartida a cargo de la editorial 3600 y que también está previsto que salga en octubre.

Árbol y Nómada



Árbol es la historia de un perro que creían endemoniado, porque suponían que era el hijo de un loco que se apareaba con las perras de una jauría en Chasquipampa, barrio popular al sur de la ciudad de La Paz. “Es un cuento al que le tengo mucho cariño por lo que significa: en 2016 hubo un tiempo amplio en el que no pude escribir ni una letra por una tristeza grande con la que no sabía cómo lidiar; este cuento vino a ponerle fin a la sequía”, confesó su autor en su Facebook al poco tiempo de conocerse la noticia.



Por su parte, Nómada reúne 50 de casi 200 poemas que la autora ha venido escribiendo en los últimos ocho años y que forman parte de un proyecto mayor que espera, alguna vez, publicar.



“Lo denominé así porque es un viaje introspectivo, de exploración y de conocimiento de esa voz poética que habla en ellos”, explicó Yujra, que dijo también que su trabajo es intermitente. “De ahí es que trabajo algunos poemas y versos y después de tiempo los vuelvo a retomar”, comentó la escritora, que ya ha recibido otros premios antes por su prosa poética.