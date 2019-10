Protestas desestabilizan la alcaldía de La Paz

Al menos ocho dependencias de la comuna paceña fueron tomadas por trabajadores que denuncian un intento masivo de despidos por parte del alcalde interino, Omar Rocha. La autoridad firmó una resolución que asegura la inamovilidad laboral.



Maurcio Maldonado, representante de los trabajadores movilizados, sostuvo que "se plantea que los contratos que están en ejecución se respeten y no se reimpriman. No presentan ningún argumento para anular esos contratos y quieren volver político el conflicto", dijo.



Explicó que varios funcionarios temen una "masacre blanca" y chantajes por parte de la nueva administración de la comuna paceña, que permanecerá cinco meses en el cargo bajo la titularidad de Omar Rocha.



Sin embargo, la autoridad edil interina firmó una resolución ejecutiva que garantiza la inamovilidad laboral y anunció que en las próximas horas se espera sostener una reunión con el sector movilizado para suspender las protestas y que se retomen las actividades.



Según se conoce, varios servicios que ofrece la alcaldía de La Paz se vieron suspendidos por el conflicto, entre ellos los trámites que la población debe realizar en las diferentes ventanillas de la administración municipal.



En las últimas horas los trabajadores ediles protagonizaron una vigilia en puertas del Palacio Consistorial, fueron gasificados y retomaron en la mañana su protesta. El alcalde interino, Omar Rocha, no puede acceder a su despacho. ,