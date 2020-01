Harry Potter, entre Los Zetas y Anonymous

El actor británico Daniel Radcliffe, conocido por dar vida al niño mago Harry Potter, protagonizará la película "We Do Not Forget" acerca del enfrentamiento entre los piratas informáticos de la organización Anonymous y el cartel mexicano de narcotraficantes Los Zetas.



Según informó el medio especializado Deadline, la compañía First Look Media financiará este proyecto que incluirá también en su reparto al actor Zachary Quinto, que ha interpretado a Spock en las últimas entregas de "Star Trek".



El guionista de la película "Stranger Than Fiction" (2006), Zach Helm, se encargará de escribir y dirigir "We Do Not Forget", cinta que producirá el cineasta Antoine Fuqua ("Training Day", 2001) y que será una adaptación para la ficción de una historia real.



En 2011, el grupo de piratas informáticos Anonymous, tras el presunto secuestro de uno de sus miembros, anunció una campaña en internet para revelar la identidad de supuestos integrantes y colaboradores del cartel mexicano Los Zetas.



Esta organización criminal, conocida por su extrema violencia, contrató a expertos en seguridad cibernética para seguir el rastro de los "hackers".



Posteriormente, Anonymous anunció la cancelación de esa operación contra Los Zetas, conocida como #OpCartel, a raíz de la liberación de su compañero y por cuestiones de seguridad.