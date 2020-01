Piden que caso Bolivia TV se amplíe a Paco y Dávila

Diputados de Unidad Demócrata (UD) piden que la investigación por hechos de corrupción en el canal Bolivia TV se amplíen a las exministras de Comunicación, Amanda Dávila y Marianela Paco. Enviaron una carta a la actual autoridad de esa cartera, Gísela López.

"Tenemos a bien solicitar a su autoridad ampliar la denuncia e investigación contra su antecesoras, además de los directorios comprendidos entre las gestiones 2013 y 2016", detalla la misiva firmada por los asambleístas Amilcar Barral, Micaela Nina y Shirley Franco.

Barral sostuvo que los ministros tienen la tuición sobre el canal estatal y el nombramiento de los gerentes generales, razón que justifica su planteamiento, de también investigar a las exautoridades.

Ayer López presentó ante el Ministerio Público una denuncia por daños económicos al Estado por el proceso de contratación del proyecto denominado Provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos.

Son seis contratos que tienen presuntas irregularidades y estarían involucradas 10 personas. El monto que suman llega a más de 130 millones de bolivianos y hay equipos que fueron entregados en mal estado o simplemente no existen.

Paco, en entrevista con radio Compañera, dijo que "cuando estaba de gerenta (Gísela López) no agilizaba los procesos de investigación. Yo tenía que llevar ante un directorio los procesos y no avanzaba. Me alegra que saliera la resolución y que se identificara a los responsables".