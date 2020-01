Concejal del MAS enviado a la cárcel por violencia

Mario Condori, concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro, por decisión del juzgado segundo de lucha contra la violencia de La Paz. Es acusado por violencia intrafamiliar contra su esposa, Virginia R.



De acuerdo con la versión de la cónyuge, el pasado viernes 2 de septiembre fue agredida por el concejal y su "amante", cuando los encaró en una zona paceña. La autoridad local fue aprehendida ayer tras la formalización de la denuncia.



La esposa del concejal denunció que recibió amenazas de Condori, un abogado, la familia de la autoridad y la mujer con la que lo encontró el pasado viernes. Le dijeron que si no se retractaba, se le iniciará un proceso legal y se le quitará la casa donde vive.



"Está corriendo mucho dinero, yo no tengo para pagar, solo pido justicia. Anoche la amante ha llamado a mis familiares y a mí diciendo que su familia está caliente conmigo", dijo la mujer a medios de comunicación esta jornada.



Varias organizaciones se pronunciaron al respecto, como la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la sede de Gobierno y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). "No llores reina, no tengas miedo, te vamos a proteger", aseveró hoy Amparo Carvajal, titular de la segunda instancia.