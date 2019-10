El Torno consigue reforzar la seguridad

La movilización que ayer encabezaron vecinos de El Torno logró la promesa de cambiar a los efectivos policiales y reforzar con más policías.



El dirigente de la Federación de mototaxistas de El Torno, Carmelo Padilla, indicó que la protesta de ayer fue porque estaban cansados de ser víctimas de robos de parte de los malvivientes. Indicaron que ya no pueden dejar ni un momento estacionada sus motocicletas, porque eran robadas al instante.



Los dirigentes señalaron que en El Torno hay 32 policías que no cumplen con el patrullaje y no acuden al llamado a los vecinos, por eso es que decidieron pedir que los cambien.



Con su movilización lograron la presencia del comandante de la Policía, Sabino Guzmán, quien se comprometió que mañana, a las 15:00, enviará el nuevo contingente policial que puede llegar a los 40 efectivos.