Primer restaurante para mujeres en Afganistán

Con el fin de proteger a las mujeres que han sufrido de abusos por parte de la sociedad machista, se crea Bost Family un restaurante en Afganistán, exclusivo para mujeres.



La idea es que las mujeres tengan un espacio donde puedan ser ellas mismas, sin necesidad de estar pendiente de sus movimientos para que no sea mal interpretados por los hombres, o que pueda comer sin pasar la comida por debajo de la burka.



El sitio dirigido por mujeres, abrió las puertas a 25 jóvenes que trabajan allí como meseras y cocineras, para evitar situaciones de maltrato psicológico y físico.



"Nuestra sociedad todavía no ha alcanzado la madurez para aceptar nuevas prácticas y costumbres para la sociedad de hoy", indicó a Efe Humaira Kohzad, fundadora del restaurante y consultora.



Las mujeres afganas, deben viajar al extranjero para sentirse libres y poder sentarse en un restaurante y charlar con sus acompañantes al mismo tiempo que disfrutan de la comida.



Durante el primer año, las integrantes del equipo de personal estarán en capacitaciones constantes con el fin de brindar una mejor atención a las decenas de personas que se esperan a diario que visiten el restaurante.



"Sufrí mucho, mi familia no me permitía trabajar, vengo aquí en busca de refugio, mi único objetivo es ahora permanecer firme y tener mi propio negocio para alimentar a mis tres hijos", afirmó Aryan, una joven de 23 años víctima de maltrato y trabajadora en Bost Family.