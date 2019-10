Vecinos levantan bloqueo en ruta a La Guardia

Las juntas vecinales del Distrito 10 Bajío del Oriente levantaron el bloqueo iniciado la mañana de este lunes la ruta a La Guardia, a la altura del quinto anillo, en demanda de obras.



Freddy Guzmán, vocero de las juntas vecinales, explicó que exigen la pavimentación de las calles de su zona, entre el cuarto y quinto anillo. Además, reclaman por mejoras en el servicio de aseo urbano porque consideran que es pésimo, según afirmó. Además, se delcaró persona no grata a la concejal suplente Julia Céspedes por no apoyarlos en su demanda.



El tráfico vehicular se reinstaló cerca del medio día y anunciaron una reunión a las 7 de la noche para definir las medidas de presión a las que recurrirán si el municipio no atiende sus demandas..



Los manifestantes son vecinos de los siguientes barrios:



- 24 de septiembre

- 18 de enero

- 10 de marzo

- Calama

- La colina

- Fabril 31 de marzo

- 6 de agosto

- 30 de agosto

- Yabog

- Los Pinos

- Valparaíso