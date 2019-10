Sanders cree que EEUU necesita el liderazgo "unificador" de Clinton

El senador independiente, Bernie Sanders, consideró que Estados Unidos necesita un liderazgo capaz de unir a los estadounidenses como el de su rival en las primarias demócratas del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y no la "división" del candidato republicano, Donald Trump.

"Necesitamos un liderazgo que nos una y nos haga más fuertes, no un liderazgo que insulta a los latinos, a los mexicanos, a los musulmanes, a las mujeres, a los afroamericanos, a los veteranos y enfermos para dividirnos. Por eso, Clinton debe ser la presidenta de EEUU", destacó Sanders en la Convención Demócrata.



Recibido por una gran ovación y por la canción "América" de Simon y Garfunkel, el senador salió al escenario para defender que, como él, Clinton entiende el impacto del cambio climático, los aprietos económicos de la clase trabajadora y la necesidad de un cuidado sanitario accesible.

"Estas elecciones se tratan y deben tratarse de las necesidades de los estadounidenses y del futuro que creamos para nuestros hijos y nuestros nietos", subrayó el senador, al que votaron 13 millones de personas en el proceso de primarias y que hoy fue interrumpido sin cesar por los aplausos de sus seguidores.



"Somos más fuertes, cuando latinos, asiático americanos, nativos americanos y todos nosotros estamos juntos. Somos más fuertes cuando hombres, mujeres, jóvenes, viejos, los que han nacido aquí y los que son inmigrantes luchamos juntos", subrayó Sanders.



El senador pidió a sus seguidores que se sientan orgullosos de los "logros extraordinarios que han conseguido" y resaltó que en el programa político del partido, que se aprobó hoy en esta convención, han logrado introducir propuestas para fijar un salario mínimo de 15 dólares por hora y un endurecimiento de los controles a Wall Street.



De esta forma, en su discurso, alabó el papel que jugó Clinton para reformular el papel de primera dama y también su labor en el senado como representante de Nueva York (2001-2009).



"No es ningún secreto que Clinton y yo no estamos de acuerdo en un buen número de temas, pero de eso se trata la democracia", subrayó Sanders, quien lanzó el mensaje que se esperaba de él para fortalecer al partido y unir fuerzas frente al candidato republicano, Donald Trump.

"Estoy orgulloso de estar a su lado y haré todo lo que esté en mi mano para que sea la próxima presidenta de Estados Unidos", concluyó Sanders, que fue despedido del estadio al grito de "Bernie, Bernie" y con miles de personas moviendo las pancartas azules con el nombre del senador.