Belaunde llega a Lima y será recluido en un penal

El empresario Martín Belaunde Lossio ya está en Lima, donde arribó cerca de las 13:00 en un avión militar de la Fuerza Aérea Peruana y en las próximas horas ingresará en un penal de máxima seguridad.



Martín Belaunde fue entregado a la Policía peruana, aproximadamente a las 7:15, en el puente internacional en la frontera con Perú en Desaguadero. El presidente Evo Morales estuvo en el lugar con el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en medio de un gran despliegue mediático.



Efectivos de la policía peruana recibieron de manos de las autoridades bolivianas al empresario prófugo, exasesor de campaña electoral del presidente peruano, Ollanta Humala. Tras un corto trámite legal fue trasladado hasta Lima. Así terminó un episodio que ha durado seis meses y que llegó a tensar las relaciones entre Perú y Bolivia



"Bolivia no va ser refugio de delincuentes corruptos. No confundan a Evo con Obama", dijo Morales tras la entrega de Belaunde en conferencia de prensa en el mismo sitio fronterizo.



El mandatario lamentó que haya abogados y policías corruptos en el país y que la lucha contra este mal debe ser frontal. "Las autoridades deben hacer justicia y asumir su responsabilidad. La gente implicada en Bolivia con la fuga serán juzgados", afirmó



Previo a la entrega



Tras ser capturado por un grupo especial de la Policía en Magadalena, Beni, el empresario prófugo peruano Martín Belaunde fue trasladado en la madrugada de este viernes hasta El Alto, donde llegó, a las 02:50, al Grupo Aéreo de Caza y luego partió a Desaguadero, en la frontera entre ambos países, a las 04:00.



Belaunde fue trasladado vía terrestre hasta Desaguadero para ser extraditado cerca de las 07:00. Las autoridades judiciales peruanas acompañaron a la caravana de cerca de 10 vehículos y con fuerte custodia policial.



El viceministro de Comunicación, Marcelo Elío, declaró que esta acción muestra que el Gobierno boliviano no protege a la corrupción y se extreman todas las medidas de seguridad para hacer efectivo la entrega de Belaunde.

?

El primer ministro de Perú, Pedro Cateriano, informó el viernes por la tarde que una delegación de autoridades encabezada por el procurador anticorrupción Joel Segura llegará a Bolivia en las próximas horas en una avión de la Fuerza Aérea Peruana para concretar la entrega del empresario, según informó El Comercio.

,