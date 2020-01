Legión Holk: eduquemos, no solo criminalicemos

Legión Holk. Se vinculó a este grupo creado en Facebook con la matanza que perpetró en un colegio de Monterrey (México) un alumno de 15 años. No hay ningún vínculo de este grupo con la matanza, según dijo a EL DEBER el sicólogo Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.



Ese grupo iba a celebrar su primera reunión en Santa Cruz el 21 de enero. Saltaron las alarmas cuando se supo que eligieron el Ventura Mall.



“Los actuales adolescentes son nativos digitales. Los adultos no conocemos internet. Estamos en un conflicto porque no conocemos este ambiente y lo que es desconocido nos da miedo”, dice el ejecutivo de la Red Latinoamericana.



“Parte del problema que enfrentamos es que se está criminalizando a los adolescentes por el miedo adulto. En el caso de Monterrey, la Policía cibernética ha descartado que (el perpetrador) tuviera cualquier vínculo con estos grupos”, aclara. Estas agrupaciones surgieron hace tiempo bajo el concepto de trollers. Se divierten con humor negro y molestando a otros en las redes. “Es poco respetuoso, y quizá habla de mala educación, pero eso no los convierte en delincuentes”, explica el experto.

Soluciones

El investigador en internet Armando Ortuño pide tener prudencia. “Quizá no debemos criminalizar, porque más bien se trata de educar. En Bolivia tendemos a criminalizarlo todo”, dice. “El hecho de pertenecer a un grupo de neonazis no implica que una persona lo sea. Muchas prácticas de este tipo en Facebook son lúdicas. Hay que hacer acciones pedagógicas”, considera.

En cambio, el sicólogo y sociólogo Heriberto Gutiérrez plantea que hay una especie de anomia, es decir, falta de normatividad. “La sociedad es demasiado permisiva con los jóvenes, que desde un punto de vista sicológico buscan pertenecer a algún grupo para darle sentido a sus vidas”, dice. Pérez afirma que en México, estos chicos se sienten indignados porque han sido criminalizados. Cerraron sus páginas a adultos.

Están desde hace tres años

Según la investigación de la Felcc, Legión Holk está organizada desde hace más de tres años en la capital cruceña, por lo que la unidad policial solicitó a la Fiscalía requerir peritajes a celulares de los procesados y páginas de redes sociales.



La fiscal Karla Barrón abrió causa contra 18 jóvenes aprehendidos el sábado 21 en el Ventura Mall. José Abel Chavarría Aguirre (18), soldado de la Octava División, fue enviado a la cárcel por el delito de organización criminal, en tanto que los 17 restantes, entre ellos 11 menores, fueron liberados con medidas sustitutivas.



Gonzalo Medina, director de la Felcc, dijo que los líderes del grupo local son Chavarría, J.V.R. (19) y L.A.S. (16), organizador de los holkeanos en Santa Cruz. Resta por capturar a un tal Jorge. A decir de Medina, la Felcc indagó los movimientos de los jóvenes hace 45 días