Piden matrimonio homosexual en desfile de orgullo gay en Venezuela

Cientos de personas celebraron este domingo en Caracas el día del orgullo gay con un colorido desfile y una votación para elegir a sus candidatos a la Asamblea legislativa venezolana, donde esperan lograr la aprobación del matrimonio homosexual.



Con banderas arcoíris y un derroche de extravagancia, los miembros de la comunidad LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) recorrieron varias calles del centro de la capital al ritmo de música electrónica y coreografías desplegadas sobre camiones.



Un grupo de transexuales con vestidos de novia en una vieja camioneta daba testimonio de la principal consigna de esta celebración: el "matrimonio igualitario", sobre el cual no hay ningún proyecto legislativo en estado avanzado de discusión, como tampoco de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, a diferencia de otros países de América Latina.



"Matrimonio igualitario ya" y "casarme en mi país es mi derecho", fueron las frases más recurrentes de las pancartas exhibidas en el desfile, al margen del cual un grupo de partidarios del oficialismo organizó una votación para elegir a dos aspirantes a las parlamentarias del próximo 6 de diciembre.



Esos nombres serán propuestos a una coalición de izquierda integrada, entre otros, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, en el poder) para que los incluya en su lista de candidatos.



"Queremos llevar a la Asamblea la voz de los eternos excluidos para lograr la igualdad", dijo a la AFP Leandro Villoria, uno de los postulantes, quien este domingo entregó al legislador Elvis Amoroso un documento con las demandas de la comunidad LGTB.



"Hoy es el día del orgullo gay, pero no nos podemos sentir orgullosos mientras no se respeten nuestros derechos", comentó Javier Chavarría, otro de los candidatos, quien aspira a que la Asamblea apruebe leyes para que parejas homosexuales puedan aplicar a programas de vivienda del gobierno, y sobre identidad de género con el fin de que los transexuales puedan cambiar su nombre y sexo legal con un trámite administrativo.



En marzo pasado, durante un encuentro con mujeres dirigentes del chavismo, el presidente, Nicolás Maduro, instó a abordar las discusiones de todos los temas "conflictivos", incluidos "el aborto o las uniones homosexuales".