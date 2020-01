Incendio en la planta alta de un edificio céntrico

Un incendio de grandes proporciones se registró a las 3 de la madrugada de hoy en un edificio situado en la esquina de las calles Celso Castedo y Aroma, quemando la totalidad de la cuarta planta y dejando daños en la estructura del techo.



Los propietarios indicaron que no pudieron sofocar las llamas que quemaron ropa, muebles, libros y enseres, debiendo desalojar el departamento para no morir sofocados hasta que llegaron los bomberos a aplacar el siniestro.



El edificio, de cuatro pisos, en las primeras plantas cobija a oficinas de abogados, las cuales se vieron amenazadas hasta que fue enfriado el ambiente luego de dos horas de trabajo de los bomberos.



Los vecinos se mostraron alarmados por la voracidad de las llamas que amenazaban con propagarse a sus domicilios, por ello llamaron insistentemente a la Policía y a la unidad de Bomberos, que tardaron en llegar a controlar el incendio.



No se registraron daños a personas, solo hubo pérdidas materiales las cuales están siendo evaluadas.