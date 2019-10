Bulnes: "La petición de Bolivia se ha reducido"

Los medios de comunicación y redes sociales replicaron las reacciones de autoridades chilenas respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia que rechazó la solicitud de incompetencia que había demandado Chile.



Presentamos las primeras repercusiones en el país vecino:



Michelle Bachelet, presidenta de Chile: "Mantenemos convicción que demanda boliviana carece de base pues confunde derechos con aspiraciones".



Andrés Jana, miembro del equipo chileno ante La Haya: "La Corte no puede obligar a una cesión territorial"



Heraldo Muñoz, canciller chileno: "Lo fundamental es que aquí no está en cuestión la integridad territorial de nuestro país".



Felipe Bulnes agente de Chile ante La Haya: "La petición boliviana ha quedado significativamente reducida"

Francisco Chahuán, senador: "Chile tendrá la posibilidad de desplegar todos los argumentos de fondo y demostrara que la aspiración boliviana no tiene sustento jurídico. No existe ningún acto del Estado de Chile ni tratado que nos obligue a negociar, eso será la materia que vamos a demostrar en el juicio"



Nicolás Copano, columnista: "El gran problema de Bolivia es que no puede encontrar ni demostrar el "momento mágico" donde Chile le habría dicho "toma territorio".No hay".



Jorge Sabag, diputado: "No hay cesión de territorio,sólo volvemos al punto inicial de la demanda"



Andrea Molina, diputada: “No esperábamos que fuera tan negativo, esto hace que Cancillería y todo el país genere una defensa gigantesca (…) Chile no va a ceder ni un metro, ni un centímetro de soberanía”



Jorge Tarud, diputado: “Es una señal negativa porque la Corte se está dando atribuciones que no tiene. Es una inseguridad jurídica para el mundo entero. Chile no lo va a aceptar”.



José Manuel Edwards, diputado: “Es inaceptable, está abriendo un tratado centenario. Tenemos que defendernos en este juicio contra Bolivia y tenemos que retirarnos del Pacto de Bogotá”



En repetidas ocasiones a lo largo de la mañana, la cuenta en Twitter de Chile en La Haya publicó lo que significa el fallo de La Haya y señala que están "en la misma posición inicial":



¿Qué significa el fallo de hoy de la Corte Internacional de Justicia de #LaHaya? http://t.co/9X9jcaMxWs pic.twitter.com/X916tgLDmj— Chile ante La Haya (@ChileanteLaHaya) septiembre 24, 2015 n