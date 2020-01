No aprueban una minuta sobre ayuda por la sequía

La mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la Cámara de Senadores, después de aprobar por unanimidad en la dispensación del trámite, no votó en favor de la minuta de recomendación al ministro de Economía, Luis Arce, para que efectúe gestiones para la reprogramación de la deuda de productores agropecuarios, empresas importadoras y la industria oleaginosa, afectadas por la sequía.



La iniciativa, formulada por la oposición, pretendía crear un fondo de reactivación económica para garantizar la producción alimenticia para el mercado interno y externo, ante el embate de los fenómenos naturales que afectó la producción de los granos y el forraje alimento de las aves, el ganado porcino y bovino.



Conoce más: Gobierno descarta asistir a productores agrícolas



"Los presidentes de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, la Cámara Agropecuaria del Oriente y otros han pedido al Gobierno con urgencia una reprogramación y (crear) un fondo de reactivación económica para que los productores que adquirieron los créditos, de aproximadamente 450 millones de dólares", explicó la senadora de Unidad Demócrata (UD), María Elva Pinckert.



Agregó que "sino no pagan a sus proveedores; (y en consecuencia), en la próxima campaña de verano, no les darán los insumos (a los agropecuarios y ganaderos), que afectará duramente a la producción y la seguridad alimentaria".



Lea también: Sequía afecta a 132.000 familias en toda Bolivia



La legisladora expuso a sus colegas que el sector productor del oriente boliviano necesita con urgencia la reactivación económica para evitar la crisis de la seguridad alimentaria que se prevé para la gestión 2017, deplorando que no se aprobara la recomendación al ministro.



Según sus datos expuestos, los ganaderos sólo del departamento de Santa Cruz perdieron al menos 120 millones de dólares y los productores de granos sufren una disminución de 662.436 toneladas de trigo, girasol, sorgo y maíz del total de 1.161 toneladas proyectadas para la campaña de invierno; por tanto, estiman una pérdida de 424.000 millones de dólares, solamente en granos.