Erwin Rek López: “Chuquisaca y Tarija se suben al tren de genética bovina cebuina”

Asegura que el sector artífice de la base de la ganadería productiva boliviana -toros reproductores y matrices (vacas)- está en franco crecimiento.



_ ¿Cuál es el balance sectorial de la ganadería de alta genética en Santa Cruz?

La ganadería de alta genética -artífice de la reproducción y desarrollo de toros y vacas reproductoras- registra un incremento importante en los últimos años. La captación de nuevos interesados en producir alta genética bovina cebuina crece al ritmo de un 10% anual. Hay un paulatino incremento en el hato de reproductores y de matrices puras, que es la base de una ganadería productiva. Registramos y controlamos 18.000 bovinos por año. La utilización de toros reproductores ha generado alta productividad en carne y a abierto, en el contexto global, mercados para la exportación de animales vivos, semen y embriones. El esfuerzo del conjunto de criadores de bovinos cebuinos se traduce en una ganadería prestigiada fuera del país.



_ ¿La expansión de genética es solo en Santa Cruz o hay otras zonas interesadas?

Unidades productivas pecuarias del Chaco chuquisaqueño y tarijeño se han incorporado al ‘tren’ de alta producción de genética cebuina, y vemos que estas nuevas zonas de expansión de la ganadería han empezado a incorporar alta tecnología en los sistemas de producción. En Beni y Pando hay también criadores.



_ Se viene Agropecruz, la mayor feria ganadera de Bolivia. ¿Qué esperan de la cita?

Es un evento que genera alta expectativa sectorial porque, a la par de la exposición de animales, remates y concurso de productividad de leche, se desarrollan actividades importantes como el curso de juzgamiento y selección de ganado que será dictado por técnicos brasileños, y el Simposio Latinoamericano de Productividad de Ganado de Corte en el que participarán profesionales y técnicos destacados que disertarán sobre productividad y alta genética. Agropecruz es la ventana y la expresión del trabajo que realizan los criadores para democratizar, a través de remates y ventas directas, la genética y productividad en el hato ganadero del país. Este año una treintena de criadores de razas cebuinas de Santa Cruz exhibirán entre 560 y 580 animales en la Agropecruz.



_ En 2016 hubo una crisis del sector agrícola atribuida a efectos climatológicos ¿Ustedes también fueron afectados?

Cuando hay una desaceleración de la economía generalmente se expande a todos los niveles de la estructura económica y productiva del país. De rebote tocó al sector ganadero, pero fue algo transitorio. El pecuario es un sector de rápida recuperación y hemos repuntado en los resultados de los remates concretados en la presente gestión.



_ La alta genética cruceña se ha convertido en un referente. ¿Cuáles son las perspectivas en países vecinos y de la región?

Gracias al trabajo serio y ordenado desplegado por los criadores de cebú hemos alcanzado una evolución de la genética y prestigio de trascendencia internacional. En el último año se ha exportado material genético -células madre- de vacas para clonación y de semen de toros grandes campeones, de alta productividad y evaluaciones genéticas, a cabañas de Brasil. Creemos que este paso abrirá la exportación irrestricta de carne y material genético.

Estamos trabajando arduamente con autoridades del servicio oficial de sanidad del país para demostrar que la encefalopatía espongiforme bovina o ‘vaca loca’ no existe, no está presente y no hay ningún antecedente de la enfermedad en el país, pero tenemos que demostrar y cumplir con este protocolo internacional -está en etapa intermedia- para aspirar a la exportación mundial irrestricta de carne. Además de Brasil, en el tema de exportación, hay negociaciones avanzadas para exportar reproductores y material genético a Ecuador, Perú y Paraguay. Las cabañas Nelorí y Sausalito son las que han ejecutado exportaciones a Brasil.



_ Brasil afronta una crisis por vulnerar procedimientos en la exportación cárnica. ¿Bolivia tiene capacidad para vender carne al mundo?

Necesitamos una producción sostenida de carne y la habilitación de áreas productivas en mayor cantidad. No nos gusta hablar de cupos de exportación, nos gustaría hablar de exportaciones irrestrictas para competir en el contexto mundial. De nada nos sirve tener una ganadería seleccionada y prestigiada en el mundo si no exportamos carne. Hay tratativas avanzadas para exportar a mercados asiáticos