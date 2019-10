Trabajadores de Enatex inician vigilia y se oponen al cierre

Los trabajadores de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles (Enatex) iniciaron este lunes en la ciudad de La Paz una vigilia a raíz del cierre de la compañía que ocasiona el despido masivo de los empleados.



El secretario general de Enatex, Jhonny Huanca, indicó que los trabajadores se reunirán en una asamblea general para determinar las acciones que seguirán toda vez que son 800 empleados que quedan sin trabajo.



Un grupo de trabajadores realizaron una ruidosa marcha en la ciudad de La Paz, la caravana se dirigió hacia el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.



Gerónimo Cori, secretario general del Sindicato de trabajadores de la exEnatex, dijo que los trabajadores fueron conminados a dirigirse a la dirección del Trabajo para realizar el cálculo de sus beneficios sociales; sin embargo, los textileros decidieron no acudir y exigen al Gobierno que respeten las fuentes de trabajo.



“Estamos en movilización, no vamos a recoger ningún beneficio social, nos dijeron que tenemos que ir desde el 16 al 18 a realizar el cálculo de nuestros beneficios, pero nosotros no estamos aceptando el desalojo de nuestras fuentes de trabajo”, señaló Cori.



Piden auditoria



Además señaló que iniciaron el pedido de realizar una auditoria interna y externa del manejo financiero de los gerentes administrativos que han pasado por la estatal textilera.



El Gobierno informó ayer que decidió cerrar las cuatro plantas de Enatex debido a que sus costos de operación son elevados. La estatal se transformará en un Centro Tecnológico Textil, que máximo en 90 días comenzará a prestar servicios.

