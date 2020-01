La ABC adjudica obras, pero espera que deje de llover

El responsable regional de la ABC Santa Cruz, Adhemar Rocabado, informó de que en la carretera antigua ya se adjudicó a la empresa Sergut el tramo La Angostura-Bermejo ($us 20 millones), pero no puede hacer movimientos por las lluvias. También se encarará la vía Comarapa-Mataral a cargo de la firma L’evolution por un costo de $us 32 millones. Del tramo Mataral-Bermejo se hará cargo la empresa Alcanova por un monto de $us 2,1 millones. Los tramos intermedios entre Mairana y Bermejo están en licitación.

En cuanto al tramo Comarapa-La Siberia, explicó que la construcción está a cargo de la firma china Sinopec.



Consultado sobre las labores en la vía al norte indicó que en el tramo Montero-Yapacaní trabaja la empresa Sinohydro, en tanto que el tramo Yapacaní-Ichilo se lo rehabilitará con la firma Sinopec por un monto de Bs 42 millones.



Aclaró que todos los trabajos se ejecutarán después de que pasen las lluvias. La ABC regional cuenta con Bs 120 millones para los trabajos de mantenimiento.