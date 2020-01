Envían ayuda por sismo en Perú, hay 9 fallecidos

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, anunció hoy que el Gobierno ordenó el envío de ayuda de emergencia a los pueblos de la región Arequipa, en el sur del país, que fueron afectados el domingo por un terremoto que ha dejado, al menos, 9 muertos y 40 heridos.



"Estamos llevando la ayuda necesaria a Caylloma y sus distritos afectados por el sismo", indicó el gobernante en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook.



Kuczynski agregó que el primer vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, "ya está en la zona" y que el ministro de Defensa, Mariano González, "está a cargo de las operaciones de ayuda".



El terremoto de magnitud 5,2 en la escala abierta de Richter se sintió durante la noche del domingo en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa, en el sur de Perú, informó hoy el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).



El primer reporte oficial del organismo señaló que el sismo también dejó 40 damnificados y 40 viviendas inhabitables, además de un templo y un hotel destruidos.



El movimiento telúrico afectó los distritos de Ichupampa, Chivay, Achoma, Yanque y Coporaque y, según señaló la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, los reportes de víctimas y heridos aún no han podido ser confirmados por la distancia de los pueblos afectados, ubicados a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, además del daño que han sufrido las carreteras.



"Tenemos reportes de heridos y fallecidos . Preliminarmente se reportaron tres fallecidos en Achoma y seis fallecidos en la zona de Yanque. Aún no podemos confirmar esto porque no hemos llegado a la zona", dijo Osorio a la emisora RPP Noticias. Entre los fallecidos hay un turista estadounidense.



Evo Morales envía sus condolencias



El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó hoy a Perú sus condolencias y solidaridad por los fallecidos que dejó el terremoto de magnitud 5,2 en la escala de Richter que se sintió la noche del domingo en el sur peruano.



"Expresamos solidaridad y condolencias por víctimas del terremoto en Perú. Como país hermano, Bolivia dispuesta a brindar ayuda necesaria", escribió Morales en su cuenta de Twitter.